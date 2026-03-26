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Immobiliare, Balestrieri: “Cultura porta a un’importante identità aziendale”
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Immobiliare, Balestrieri: “Cultura porta a un’importante identità aziendale”

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(Adnkronos) – “Siamo in un momento storico particolare, in cui l’intelligenza artificiale da una parte sta velocizzando” i processi “e dall’altra sta accorciando le distanze tra le diverse aziende. Il rischio però è quello di appiattire le identità aziendali”. Per creare e mantenere “un’identità aziendale importante” occorre “la cultura”. A dirlo Simone Balestrieri, senior operations e leadership advisor, ex Amazon general manager, intervenuto al panel ‘I leadership principles come leva competitiva: costruire cultura aziendale nei mercati maturi’, in occasione dei Real Estate Awards 2026, l’evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore. A sostenere l’edizione di quest’anno in qualità di Title Sponsor è Idealista, portale immobiliare N.1 in Italia.  

“Per fare cultura suggerisco di utilizzare i leadership principles – spiega Balestrieri – Governiamo la nostra azienda come fosse una macchina con l’aiuto dei principi di leadership. Se noi pensiamo a un’azienda come una barca, possiamo immaginarci la mission come il nostro Polo Nord, mentre i leadership principles sono il nostro timone che ci governa e ci aiuta ad arrivare a quella che è la nostra meta”. 

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