Immuni ha raggiunto 4 milioni di download. L’app dal punto di vista tecnico funziona bene, ora tocca al ministero della Salute fare in modo che venga usata nella maniera migliore possibile. Lo ha detto il ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, a SkyTg24. “Abbiamo scelto una tecnologia che fosse il più inclusiva possibile e che fosse in grado di dare un beneficio alla maggior parte della popolazione”, ha proseguito il ministro. “Tramite questa app non è possibile accedere all’identità del cittadino, abbiamo seguito i regolamenti della privacy a livello italiano ed europeo, ma anche le indicazioni del garante della Privacy”. Finora “è stata scaricata 4 milioni di volte”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Immuni ha raggiunto 4 milioni di download. Pisano: “Tecnicamente l’app funziona bene” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento