Immuni: il ministero spiega come sarà l’app 

Sarà garantita la privacy: non verranno pubblicizzati i dati personali e non si verrà nemmeno localizzati. Lo garantisce il Governo: secondo quanto spiega il ministero dell’Innovazione, l’app Immuni, scelta dal governo per il tracciamento dei contagi, dovrebbe essere operativa entro la fine del mese. La finalità dell’app, è precisato, è solo quella di aiutare il governo a combattere le epidemie e allertare gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, anche quando sono asintomatici o hanno sintomi lievi, si legge nel testo. Il dicastero per l’Innovazione guidato da Paola Pisano ha quindi elencato una serie di risposte alle domande più frequenti sull’applicazione.

