Immuni, l’avvertimento di Soro: “Non scivolare nel modello cinese”

AGI – “Il nostro Paese, pur non nuovo a circostanze difficilissime, sta affrontando la prova più impegnativa dal secondo dopoguerra, utilizzando anche la tecnica in modo sostenibile, a fini di utilità sociale. Il rischio che dobbiamo esorcizzare è quello dello scivolamento inconsapevole dal molto evocato modello coreano a quello cinese, scambiando la rinuncia a ogni libertà per efficienza e la biosorveglianza totalitaria per soluzione salvifica”. Lo ha affermato il Garante della privacy, Antonello Soro, presentando alla Camera la Relazione 2019 sull’attività dell’Autorità . “Cosi’, una volta cessata questa difficile stagione – ha aggiunto – avremo forse imparato a rapportarci alla tecnologia in modo meno fideistico e piu’

