Immuni: mezzo milione di download nelle prime 24 ore di disponibilità

Immuni parte alla grande e, durante le prime 24 ore di disponibilità, ha scalato la classifica delle app più scaricate per iPhone. L’app creata da Bending Spoons e scelta dal Governo per combattere la pandemia ha subito superato tutti nella classifica delle novità gratuite di Android, classificandosi ottava in quella generale.

La minsitra per l’Innovazione Paola Piasano ha manifestato grande entusiasmo per il grande numero di download, poiché hanno superato quasi subito i 500mila.

“Si vede che i cittadini ne hanno capito l’importanza e l’utilità” ha dichiarato.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Immuni: mezzo milione di download nelle prime 24 ore di disponibilità proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento