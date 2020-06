Immuni registra 2,2 milioni download e sarà disponibile per tutti dal 15 Giugno

L’Italia, il primo grande Paese europeo a lanciare un’app per smartphone per tenere traccia dei contagi del COVID-19 che non si basano su un database centralizzato, ha già registrato 2,2 milioni di download in 10 giorni, un segno che gli italiani stanno mettendo da parte le preoccupazioni sulla privacy.

Il governo, come quelli di altri paesi europei colpiti dal virus, sta pubblicizzando il software come uno strumento vitale per aiutare a evitare una seconda ondata di infezioni.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Immuni registra 2,2 milioni download e sarà disponibile per tutti dal 15 Giugno proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento