L’app di contact tracing Immuni verrà lanciata in via sperimentale in 3 regioni italiane: una del nord, una del centro, una del sud. Lo fanno sapere all’AGI fonti del ministero della Salute.

Immuni sarà pronta entro una decina di giorni, anche se al momento nessuno si sbilancia sulle date. Servirà di sicuro un periodo di sperimentazione dell’app e del modello scelto, anche se, lasciano trapelare dal ministero dell’Innovazione, non è certo quanto tempo servirà, ma è dato quasi per certo che si tratterà di un tempo sensibilmente superiore alla settimana. Gli sviluppatori sono a lavoro.

Ad ogni modo prima del rilascio dell’applicazione servirà ottenere l’ok da parte del Garante della Privacy sulla Dpia (la Valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati) la cui gestione spetta al ministero della Salute,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Immuni sarà lanciata in 3 regioni, servirà un periodo di prova proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento