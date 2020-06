Immuni, Toti “Manca formazione medici, no fughe in avanti”

GENOVA (ITALPRESS) – “La Liguria è pronta, per la verità è il governo che non è pronto. Manca ancora tutto il piano di formazione del personale che dovrà interagire con questa app. Non appena saremo pronti per farla partire in modo corretto e chiaro ci saremo. Non credo che le fughe in avanti servano a nessuno”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria, una delle regioni individuate dal Governo per la sperimentazione di “Immuni”, la app di contact tracing che sarà disponibile nelle prossime ore. “Penso ai medici di base, agli uffici di prevenzione, ai sistemi informatici regionali, ai check di controllo e pre-triage degli ospedali.

