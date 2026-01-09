Impatto e soluzioni per la tutela del nostro mare

Intervento sullo scarico a mare nell’area di Nisida. Lunedì 12 gennaio, ore 17.30, al Museo DaDoM (Villa Comunale)

Quale sarà l’impatto sul mare di Posillipo e sull’area di Nisida dell’intervento progettato da Invitalia e che sarà realizzato dal Commissariato di Governo per la riqualificazione di Bagnoli?

Vivoanapoli APS, Fondazione Guida alla Cultura, Fondazione Dohrn e Associazione Amici dell’Acquario promuovono un incontro pubblico per rispondere all’interrogativo posto, da alcuni mesi, da associazioni e cittadini ai decisori pubblici, lunedì 12 gennaio, ore 17.30, sala conferenze Museo DaDoM (ingresso da viale Dohrn).

Il tema è la salvaguardia dell’area marina protetta della Gaiola, ma anche dello specchio di mare compreso tra Nisida e l’area di Posillipo.

L’intento dell’iniziativa è mettere a confronto le diverse posizioni emerse in questi mesi, tra chi sostiene la validità e bontà del progetto e chi, invece, denuncia il rischio di danni alla flora e alla fauna marina e alla qualità in generale del mare di Posillipo.

Un confronto, pertanto, per informare i cittadini e dare la possibilità di formarsi un’opinione in merito ad una questione di interesse primario, qual è la tutela del nostro mare.

All’incontro partecipano: Filippo de Rossi, Sub Commissario Bonifica ambientale e rigenerazione urbana area Bagnoli-Coroglio; Dino Falconio, Sub Commissario ambientale e rigenerazioni urbana area Bagnoli-Coroglio; Nicola Fontana, Ordinario di Costruzioni Idrauliche Università del Sannio; Rosalba Giugni, Presidente Marevivo; Gabriele Procaccini, Dirigente di ricerca Stazione Zoologica Dohrn; Giovanni Fulvio Russo, Ordinario di Ecologia Università Parthenope Napoli. Introduce: Roberto di Lauro (nella foto in basso), Presidente Fondazione Dohrn

Moderano: Emilia Leonetti, Presidente Vivoanapoli APS, Giulio Maggiore, socio Vivoanapoli APS e Consigliere Municipalità 1.