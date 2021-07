Impazza la Mancini-mania: nei ristoranti di Jesi le tovagliette “Forza Mancio”

ANCONA – Impazza la ‘Mancini-mania’ nelle Marche a 48 ore dalla finale degli europei di calcio a Wembley tra Italia ed Inghilterra. Nella città natale del commissario tecnico della Nazionale, Jesi, i titolari dei locali riuniti nell’associazione ‘Jesi città da vivere’ (network di 20 giovani imprenditori che stanno investendo in un progetto di sviluppo di Jesi attraverso le attività di accoglienza, ristorazione e intrattenimento) hanno deciso di dotarsi di tovagliette in edizione speciale con una dedica ad hoc ‘Del sogno anche Jesi è parte. Forza Mancio’. La tovaglietta è realizzata grazie al contributo dello sponsor ‘Tipografia New TJ’ e alla collaborazione dell’illustratrice Francesca Ballarini di ‘Premiata Fonderia Creativa’ e del partner FlyFood.

L’illustrazione rappresenta il disegno di un lancio di palloncini tricolori sullo skyline di Jesi e nel volo verde-bianco-rosso, salgono anche lo slogan ‘Del sogno anche Jesi è parte’ e l’augurio ‘Forza Mancio’. Le tovagliette saranno donate anche ai clienti. “Il disegno- spiega l’artista Francesca Ballarini- si ispira alla poesia ‘Goal’ di Umberto Saba, tratta dal Canzoniere in cui il poeta (che non era un abituale tifoso), accompagna un amico a vedere una partita e nota nella vicenda quella purezza di sguardo delle prime volte, capace di scorgere la bellezza a volte data per scontata”.

Tra l’altro Roberto Mancini da quest’anno è anche testimonial per la campagna di promozione turistica delle Marche: un binomio vincente secondo Confcommercio. “Abbiamo dei feedback importanti da parte dei nostri associati e dalle strutture ricettive che stanno ricevendo richieste sia dall’Italia che dall’estero, prenotazioni e contatti commerciali nati sicuramente anche dalla curiosità suscitata dalla campagna in atto in questi giorni nei canali televisivi pubblici- spiega il direttore di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco-. Questo fermento ed interesse nei confronti della Regione potrebbero significare presenze turistiche nel nostro territorio e soprattutto la possibilità di allungare una stagione che è partita in ritardo a causa del Covid”.

