Impeachment Trump al Senato. Biden “il processo va fatto”

AGI – La Camera dei Rappresentanti ha trasmesso al Senato l’articolo per l’impeachment di Donald Trump, accusato di incitamento all’insurrezione per l’assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio.

E’ il primo presidente della storia americana ad essere stato messo formalmente sotto accusa per due volte in un mandato. Il processo in Senato di Trump inizierà il prossimo 8 febbraio e a presiederlo non sarà il giudice capo della Corte Suprema John Roberts, ma il presidente pro tempore della Camera Alta, Patrick Leahy.

I 9 manager dell’impeachment, i deputati-procuratori che guideranno l’accusa, hanno letto il capo d’imputazione in aula.

