Impennata di casi in Francia. Macron avvia la serrata

All’indomani del discorso alla nazione del presidente Emmanuel Macron restrizioni e chiusure a catena in Francia, anche se restano confermate le elezioni municipali di domenica. In base all’ultimo bilancio reso noto dal ministro della Salute Olivier Veran, in Francia ci sono 3.661 contagiati, 800 in più in 24 ore, 79 decessi e 154 pazienti ricoverati e in gravi condizioni.

“Siamo all’inizio della fase di accelerazione del virus. Le misure varate servono a frenarlo” ha spiegato a Tf1 il primo ministro Edouard Philippe, che si è difeso dalle critiche sulla decisione di andare alle urne tra due giorni: su base scientifica,

