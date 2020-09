Imperdibili sconti per i 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti ECOVACS approvati da iSpazio

In questi anni sono stati compiuti enormi passi in avanti per quanto riguarda l’automazione della pulizia domestica. I primi aspirapolvere robot, detto molto francamente, non erano un granchè, mentre oggi sono davvero perfetti e ricchi di funzionalità utilissime per semplificarci la vita.

Tra i vari robot che abbiamo provato e recensito, il migliore (per il momento) è stato senza dubbio l’ECOVACS DEEBOT OZMO 920, che non solo svolge funzioni da aspirapolvere ma riesce anche a lavare i pavimenti.

E’ un robot dotato di laser per una completa mappatura dell’appartamento.

