Impresa Percassi: Cucchi nuovo AD, Palermo diventa presidente

Quarta in Italia tra le imprese dell’edilizia privata

Milano, 30 nov. (askanews) – Il cda di Impresa Percassi, general contractor leader nell’edilizia privata, ha nominato Giorgio Cucchi nuovo amministratore delegato. Il manager succede a Jacopo Palermo, amministratore delegato di Impresa Percassi sin dal 2014 e AD di Costim dal 2019, che assume la carica di presidente della società.

La nomina di Cucchi rientra nella strategia del Gruppo Costim, affidata al Ceo Palermo, di continua evoluzione e consolidamento del management team attraverso l’inserimento di manager di elevata seniority e comprovata esperienza, funzionale al raggiungimento degli ambiziosi e sfidanti obiettivi dei prossimi anni. Cucchi proviene da Sacmi, realtà internazionale leader nella fornitura di macchine e impianti per l’industria della ceramica, dei metalli, del packaging e del food and beverage. Dopo la Business School Insead, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Carraro in cui è rimasto quasi venti anni, seguendo importanti progetti in Asia e in Nord Europa e arrivando a ricoprire il ruolo di General Manager.

Impresa Percassi nel 2021 ha registrato un fatturato di 227 milioni, rispetto ai 150 milioni dell’anno precedente, con una crescita del 51,6%, ed una previsione di fatturato per il 2022 di oltre 250 milioni. La crescita registrata lo scorso anno, ha portato Impresa Percassi a scalare la classifica delle prime cinquantacinque imprese dell’edilizia privata, presentata oggi a Milano in occasione della quinta edizione del Rapporto Guamari, passando dalla settimana alla quarta posizione.

“L’ingresso di un manager di comprovata esperienza come Giorgio Cucchi va ad ampliare la squadra guidata dall’Ing. Palermo – al quale da oggi passo il testimone della Presidenza di Impresa Percassi permettendogli allo stesso tempo di dedicarsi appieno alla mission di Costim – e sono certo consentirà di avviare una nuova e ancor più sfidante fase di crescita sostenibile di Impresa Percassi per recitare un ruolo da protagonista in un mercato sempre più complesso e sofisticato”, ha dichiarato Francesco Percassi, presidente del Gruppo Costim.

