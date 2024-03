Impresa Ucraina, qualificata a Euro 2024

(Adnkronos) – L’Ucraina si è qualificata per gli Europei di Germania 2024, grazie al successo nel playoff B per 2-1 sull’Islanda in rimonta. Islanda in vantaggio al 30′ con Gudmundsson, pareggio ucraino al 54′ con Tsygankov e gol vittoria all’84’ di Mudryk che consente di staccare il pass per la fase finale degli Europei. In Germania, l’Ucraina sarà inserita nel gruppo E con Belgio, Slovacchia e Romania.

Arriva anche la storica qualificazione per la Georgia, che per la prima volta parteciperà alla fase finale degli Europei. Decisivo il successo ai calci di rigore 4-2, a Tbilisi, contro la Grecia. Kvaratskhelia, uscito per infortunio nei supplementari, e compagni saranno inseriti nel gruppo F con Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca.