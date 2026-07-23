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Imprese, 150mila aziende attendono riforma settore acconciatura ed estetica

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Un provvedimento che Confartigianato, CNA e Casartigiani chiedono al Senato di approvare rapidamente

Circa 150mila imprese nel settore della bellezza e dell’estetica sono in attesa di una riforma legislativa. Confartigianato, CNA e Casartigiani fanno un appello al Senato affinché questa normativa venga approvata con urgenza, idealmente prima della pausa estiva. Le tre organizzazioni comunicano di desiderare “l’approvazione del disegno di legge proposto dal senatore Renato Ancorotti, volto a rinnovare norme antiquate che regolano il settore della bellezza, con lo scopo di promuovere competenze, legalità e innovazione in un settore fondamentale per il benessere”.

“Tra le novità principali contenute nella riforma – viene sottolineato nella nota – ci sono misure più severe contro l’abusivismo, una maggiore flessibilità per gli imprenditori, il miglioramento della formazione professionale e l’introduzione di nuove figure professionali. In particolare, Confartigianato, CNA e Casartigiani si dichiarano soddisfatti per il riconoscimento legislativo dell’affitto di postazioni di lavoro e cabine, uno strumento necessario per una migliore organizzazione del lavoro, e per l’istituzione di due nuove professioni, l’onicotecnico e il make-up artist e specialista in trattamenti per ciglia e sopracciglia”.

Le tre associazioni evidenziano anche “l’importanza di riconoscere i professionisti dell’estetica e acconciatura oncologica. Questo sviluppo non solo rappresenta un progresso professionale, ma è anche un significativo tributo alle competenze umane di coloro che supportano, con sensibilità e formazione adeguata, le persone sottoposte a terapie oncologiche”.

“Sosteniamo con convinzione il percorso intrapreso – dichiarano Confartigianato, CNA e Casartigiani – che raccoglie e rappresenta le necessità dei soggetti coinvolti e che deve ora proseguire rapidamente, a beneficio delle imprese e di tutti i professionisti del settore”.

Ciro Di Pietro

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