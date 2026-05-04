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Imprese, al via la piattaforma per misurare il livello di sostenibilità

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Assoconsult e FidESG presentano il Test Online accessibile a tutti

Assoconsult e FidESG introducono una piattaforma che consente a tutte le imprese di partecipare al Test di Maturità FidESG. Questo strumento, di natura volontaria, offre la possibilità di effettuare un’autovalutazione qualitativa riguardo all’adozione delle pratiche sostenibili nei cinque Ambiti Esg e nei 26 Temi Esg del programma.

Il Test genera un profilo di Maturità Esg di tipo qualitativo, che permette di comprendere la posizione dell’Organizzazione, sia in modo globale che per ogni specifico ambito Esg, nella gestione delle performance e dei rischi Esg, fungendo da primo strumento di supporto alle decisioni.

In aggiunta, mediante il Test, l’impresa ottiene una visione iniziale strutturata dei Temi ESG pertinenti, esamina la maturità della propria gestione ESG e identifica le principali aree da monitorare, ricevendo suggerimenti preliminari sulle priorità per un eventuale potenziamento.

“La collaborazione con Assoconsult segna un momento significativo per migliorare l’uso di strumenti pratici come il Test di Maturità FidESG, che supporta l’avvio di iniziative sostenibili nelle imprese che non sono obbligate a redigere report di sostenibilità secondo la Direttiva CSRD. Questo test è progettato per assistere le imprese nella valutazione qualitativa e strutturata della loro consapevolezza e preparazione nella gestione dei fattori ESG, semplificando nozioni complesse in una diagnosi auto-valutativa chiara e orientata all’azione. Non si tratta di un processo formale, ma di un passo iniziale concreto per indirizzare le decisioni, gli investimenti e i miglioramenti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Attraverso questa alleanza, il Test di Maturità FidESG® è reso accessibile alla consulenza aziendale come strumento pratico di supporto, contribuendo a promuovere un approccio alla sostenibilità ESG che sia misurabile, confrontabile e focalizzato sulla creazione di valore, a favore delle piccole e medie imprese italiane che stanno transitando verso modelli di business più solidi e sostenibili”, afferma Fabrizio Cananzi, CEO di FidESG.

“Sono molto orgoglioso dell’inizio della partnership tra Assoconsult e FidESG, un sistema ESG innovativo, digitale e riconosciuto che permette di misurare e comunicare in modo strutturato e affidabile la sostenibilità delle imprese. Con questa collaborazione offriamo ai nostri membri – e più in generale alle imprese italiane di qualsiasi settore e dimensione – il Test di Maturità FidESG, uno strumento utile per valutare il grado di integrazione ESG e guidare consapevolmente le strade di miglioramento. Oggi, la sostenibilità è una delle principali leve di sviluppo per la consulenza. Le imprese più lungimiranti hanno compreso che il semplice rispetto delle normative non è più sufficiente: è fondamentale adottare un approccio proattivo che integri la sostenibilità nella strategia aziendale. In questo contesto, Assoconsult riafferma il proprio ruolo di leader nel settore, potenziando il supporto alle imprese e ai consulenti per sfruttare le nuove opportunità generate dalla trasformazione sostenibile”, conclude Luigi Riva, presidente di Assoconsult.

Ciro Di Pietro

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