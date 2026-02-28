imprese,-da-berlino-a-birmingham-l’italia-cresce-in-europa

Roma, 28 feb. (askanews) – Dalla Fruit Logistica di Berlino al LAMMA Show di Birmingham, l’Italia consolida il proprio ruolo di protagonista nei settori strategici dell’ortofrutta, della logistica e della meccanizzazione agricola, trasformando due appuntamenti fieristici chiave in una piattaforma concreta di crescita per il Made in Italy. Al centro di questa strategia – si legge in una nota – si afferma con forza OpportunItaly, il programma di accelerazione del business promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzato da ICE-Agenzia, pensato per rafforzare la presenza delle imprese italiane sui mercati esteri attraverso strumenti strutturati di matchmaking e relazioni commerciali di lungo periodo.

A Berlino, dal 4 al 6 febbraio, Fruit Logistica ha riunito 2.458 espositori provenienti da 90 Paesi su un’area di 128.000 metri quadrati distribuiti in 26 padiglioni, confermandosi la più importante fiera europea per l’intera filiera ortofrutticola e per i servizi logistici connessi. In questo scenario l’Italia si è distinta come primo Paese espositore con circa 380 aziende presenti, di cui 166 dirette, sostenute da una presenza istituzionale compatta e coordinata. Un primato che trova solide basi nei numeri strutturali del comparto: l’ortofrutta italiana vale 18,9 miliardi di euro, rappresenta il 28% della produzione agricola nazionale e coinvolge 258.000 aziende agricole attive.

Nonostante le pressioni competitive e le sfide legate ai costi di produzione, alle normative ambientali e ai cambiamenti climatici, il settore continua a crescere sui mercati internazionali. Nei primi dieci mesi del 2025 – prosegue il comunicato – le esportazioni italiane di ortofrutta sono aumentate dell’11,61% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento del 16% per la sola frutta. La Germania si conferma il principale partner commerciale, assorbendo circa il 30% dell’export italiano del comparto. Tra il 2020 e il 2024 le esportazioni verso il mercato tedesco sono cresciute del 20% a valore, raggiungendo circa 1,9 miliardi di euro, mentre nei primi dieci mesi del 2025 il fatturato ha già toccato 1,7 miliardi di euro, in crescita del 12%. Se il trend verrà confermato, per la prima volta si potrà superare la soglia dei 2 miliardi di euro annui di ortofrutta italiana acquistata dalla Germania.

Il contesto logistico rafforza ulteriormente la rilevanza strategica di questa relazione commerciale. Il settore della logistica in Germania vale oggi tra 330 e 335 miliardi di euro l’anno e potrebbe raggiungere i 345-350 miliardi entro il 2026, confermandosi uno dei comparti economici più rilevanti del Paese e un ambito prioritario per investimenti e partnership industriali.

Proprio a Fruit Logistica è stato dato impulso alla campagna OpportunItaly, con la presentazione della piattaforma digitale di business matching e dell’OpportunItaly Buyers Club, uno spazio esclusivo dedicato a buyer, importatori e distributori internazionali interessati a instaurare rapporti strutturati con le imprese italiane. In questo quadro, OpportunItaly si configura come un’infrastruttura permanente di connessione tra domanda e offerta, capace di valorizzare l’eccellenza italiana ben oltre la dimensione fieristica.

Poche settimane prima al National Exhibition Centre di Birmingham si è svolto il LAMMA Show 2026, principale manifestazione britannica dedicata alla meccanizzazione agricola. L’evento ha registrato oltre 700 espositori, in crescita dell’8% rispetto all’edizione precedente, su una superficie di 85.000 metri quadrati, con più di 40.000 visitatori professionali attesi. La partecipazione italiana, coordinata da ICE-Agenzia in collaborazione con FederUnacoma, ha riunito nove aziende in uno spazio collettivo di 255 metri quadrati, progettato per favorire incontri B2B e relazioni commerciali qualificate.

Il Regno Unito rappresenta un mercato chiave per il comparto. Per il 2025 il valore del mercato britannico delle macchine agricole è stimato tra 2,2 e 2,4 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino a circa 3 miliardi entro il 2030, sostenuta dalla domanda di tecnologie avanzate, agricoltura di precisione e soluzioni a basso impatto ambientale. In parallelo, l’export italiano di macchine agricole ha raggiunto nel 2024 il valore di circa 6,8 miliardi di euro, confermando la competitività internazionale del settore nonostante le incertezze macroeconomiche.

Anche a Birmingham, OpportunItaly – conclude la nota – ha rappresentato la cornice strategica della presenza italiana, offrendo strumenti concreti per facilitare il dialogo tra imprese e operatori esteri e per consolidare relazioni commerciali durature. Dalla filiera ortofrutticola alla meccanizzazione agricola, passando per la logistica integrata, i numeri registrati a Berlino e Birmingham delineano un sistema produttivo solido e in espansione. In questo scenario, OpportunItaly emerge come il catalizzatore capace di trasformare la visibilità internazionale in opportunità di business misurabili, rafforzando il posizionamento dell’Italia nei mercati europei e globali.