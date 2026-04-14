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Imprese, decreto su Transizione 5.0 pienamente operativo in un mese
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Imprese, decreto su Transizione 5.0 pienamente operativo in un mese

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By Redazione-web

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Trasmesso al MEF perché sia concertato ed emanato

A seguito delle modifiche richieste dalle associazioni imprese al decreto legge su Transizione 5.0, “abbiamo avuto la necessità di rivedere e aggiornare il nostro decreto attuativo, che è già stato inviato al ministero dell’Economia affinché venga concordato e, di conseguenza, pubblicato. Siamo convinti che sarà completamente operativo entro il prossimo mese”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’inaugurazione del Vinitaly.

“La Transizione 5.0, nella sua forma di iperammortamento, rappresenta una misura continua e strutturale che inizia quest’anno e continuerà fino a settembre 2028 – ha specificato – si tratta di un’iniziativa triennale che permette alle imprese di pianificare i loro investimenti nel tempo. Negli ultimi due anni, grazie alla Transizione 5.0, che ammonta a oltre 4 miliardi, e a Industria 4.0, abbiamo fornito alle imprese incentivi per l’innovazione tecnologica, sia in ambito digitale che sostenibile, per un totale superiore ai 10 miliardi di euro, mentre altri quasi 10 miliardi sono stati previsti in bilancio per i prossimi 3 anni”.

Ciro Di Pietro

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