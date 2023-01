Imprese, Fitto: ‘Resto al Sud’ è valorizzazione delle buone pratiche

Sono peculiarità sulle quali deve impegnarsi nostro Paese

Napoli, 30 gen. (askanews) – Resto al Sud rappresenta una “la valorizzazione delle esperienze positive e delle buone pratiche”. A dirlo è il ministro per gli Affari europei e il Sud Raffaele Fitto, nel videomessaggio inviato, a Napoli, alla presentazione della guida “Il Mezzogiorno bello e buono” lanciata da Invitalia e Gambero Rosso, dove si raccontano le storie di 62 imprese, attive nel settore food&beverage, nate grazie a Resto al Sud.

“Una di queste e su questo terreno bisogna lavorare molto bene guardando con attenzione la presentazione del volume di oggi che rappresenta in modo chiaro anche le priorità e le peculiarità sulle quali il nostro Paese deve impegnarsi e lavorare. Una considerazione, quella sulla quale oggi ci si confronta in questo incontro, è quella della valorizzazione di un settore decisivo per il Paese perché si inserisce sulla valorizzazione del Made in Italy e dei nostri prodotti agroalimentari, su un segmento quello del food & beverage che sicuramente può rappresentare una chiave di volta molto importante per l’immagine, per i risultati e le opportunità dal punto di vista della formazione, del lavoro e della costruzione di imprese che siano in coerenza con il messaggio che il Paese vuole portare avanti” conclude Fitto.

