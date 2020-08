Imprese, in arrivo in Sardegna i primi 100 mln dell’accordo con la Bei

CAGLIARI (ITALPRESS) – Pubblicato il bando per assegnare i primi 100 milioni alle imprese sarde (saranno disponibili 200 milioni in totale), frutto dell’accordo della Regione con la Bei. “Un intervento imponente – sottolinea il Presidente della Regione Christian Solinas – che diventa operativo con il primo bando, cui farà seguito il secondo con la stessa dotazione finanziaria”. “Si tratta – dice il Presidente Solinas – di uno strumento finanziario fondamentale per la ripartenza, che conferma i grandi sforzi che la Regione sta affrontando, anche con misure straordinarie, per assicurare il giusto sostegno per la liquidità del sistema imprenditoriale a condizioni senza uguali in Italia per questo tipo di intervento.

