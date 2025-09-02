imprese,-marketing-forum-2025-torna-a-milano-il-18-settembre

Roma, 2 set. (askanews) – Il comportamento dei consumatori è in continua evoluzione: da un lato ci sono i bisogni più umani e primari, che da sempre muovono le scelte individuali; dall’altro, l’intelligenza artificiale e le dinamiche dominanti delle piattaforme digitali che influenzano con forza crescente le percezioni, rimodellando rapidamente i processi decisionali di interi gruppi di persone.

Al Marketing Forum 2025, informa una nota, è organizzato da ROI Group e in programma il 18 settembre presso l’UnaHotels Expo Fiera di Pero (Milano), tre grandi esperti del marketing internazionale, Ann Handley, Kyle Chayka e Jonah Berger, si confronteranno su come pensano, agiscono e scelgono oggi i consumatori, approfondendo le strategie più efficaci per raggiungere nuovi clienti e far crescere brand e aziende in uno scenario in costante trasformazione.

Un’intera giornata guidata dal chairman Giuseppe Stigliano, manager con oltre vent’anni di esperienza maturata tra l’Europa e gli Stati Uniti, imprenditore, docente universitario e tra le voci più autorevoli a livello internazionale in materia di Marketing, Management, Leadership e Business Innovation per immergersi nei trend che stanno rivoluzionando il marketing, confrontarsi con centinaia di marketing director, CMO e brand manager, generare nuove connessioni e guidare la crescita del proprio brand.

“Il marketing oggi è il motore della trasformazione aziendale: chi sa anticipare i trend e leggere i bisogni del mercato può guidare il cambiamento e creare valore reale” afferma Marcello Mancini, Presidente e CEO di ROI Group. “Il Marketing Forum nasce per offrire ai professionisti italiani un confronto diretto con i migliori esperti mondiali, portando in Italia le idee e le strategie che stanno rivoluzionando il settore”.

Il Marketing Forum 2025 vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i maggiori esperti internazionali di marketing, innovazione e cultura digitale, offrendo ai partecipanti un’occasione unica di apprendimento e confronto. La giornata si aprirà con il contributo di Ann Handley, autorità del content marketing a livello globale e Chief Content Officer di MarketingProfs, una delle piattaforme più importanti di education sul marketing. Riconosciuta tra le Top Voices di LinkedIn e tra le donne più influenti nei social media secondo Forbes, Handley è un punto di riferimento sulle ultime tendenze e strategie del settore. Il suo speech offrirà nuovi modelli per distinguersi nel “rumore” digitale ai tempi dell’AI e della complessità: come trovare e amplificare la voce autentica del brand, trasformare idee in contenuti coinvolgenti su tutti i canali e allineare content marketing, obiettivi aziendali e cambiamenti del mercato, attraverso la presentazione di un framework strategico di immediata applicabilità.

Successivamente sarà il momento di Kyle Chayka, giornalista del New Yorker ed uno dei massimi esperti di cultura digitale, tecnologia e intelligenza artificiale. Autore bestseller di The Longing for Less e Filterworld, Come gli algoritmi hanno appiattito la cultura, Chayka ha collaborato anche con testate internazionali come The New York Times Magazine, Vogue, Harper’s e New York Magazine. Il suo intervento esplorerà come gli algoritmi e le dinamiche digitali stanno ridefinendo le scelte di persone e clienti, con un focus su rischi e opportunità dell’uso dell’IA applicata al marketing. Inoltre, Chayka prenderà parte a AI & Brand Trust: Strategies to Stand Out in the Age of AI con Gianni Rusconi, giornalista, collaboratore de Il Sole 24 Ore ed esperto di tematiche legate all’innovazione digitale e ai media, e Yvonne van Bokhoven, Chief Operation Officer di TEAM LEWIS, un Meet & Greet esclusivo offerto da TEAM LEWIS, Communications Partner di ROI Group per tutti gli eventi 2025.

Infine, tra gli speaker d’eccezione di questa giornata, figura Jonah Berger, considerato uno dei massimi esperti mondiali di influenza e consumer behaviour. Berger è Marketing Professor presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania e uno dei top 30 leaders dell’American Management Association, con un portfolio di consulenza per le maggiori organizzazioni internazionali. Berger approfondirà i meccanismi che guidano il comportamento d’acquisto e il successo di idee e prodotti. Il suo intervento sarà dedicato a come conoscere e guidare le scelte dei clienti, sfruttando bias cognitivi e strategie di viralità per progettare campagne più efficaci e costruire la perfetta customer experience.

Grazie alla presenza di questi speaker d’eccezione, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le tendenze più attuali e di acquisire strumenti pratici e insight esclusivi per accelerare la crescita del proprio business. Il confronto diretto con chi sta ridefinendo le regole del marketing moderno renderà il Marketing Forum 2025 un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista del cambiamento.