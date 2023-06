Imprese, Matacena (commercialisti): “Sostenibilità, parola chiave per rilancio dell’economia”

Lunedì 12 giugno alle ore 14,30 si terrà il forum presso la sede dell’Odcec Napoli Nord

AVERSA – “Tutti gli indicatori economici e le società di rating premiano i programmi rivolti allo sviluppo sostenibile delle attività economiche, commerciali e industriali.

Un indirizzo che è stato chiaramente rilanciato dall’Unione Europea attraverso il finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, tra le mission fondamentali, sostiene economicamente la transizione ecologica e quella digitale.

Un’opportunità unica per mettere anche le piccole e medie aziende in grado di competere sui mercati nazionali e internazionali rilanciando l’economia del nostro Paese.

Anche noi commercialisti dobbiamo farci trovare pronti a questa nuova sfida, con il supporto che abbiamo sempre garantito alle imprese affinché riescano a sfruttare in pieno l’opportunità del cambiamento”.

Queste le parole di Francesco Matacena, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord che ha presentato l’evento “Investire in sostenibilità, un’opportunità per imprese e commercialisti” che si terrà lunedì 12 giugno 2023 dalle ore 14.30 presso la Sala convegni dell’Odcec Napoli Nord (via Armando Diaz, 89 ad Aversa).

“La sostenibilità è un tema che deve cominciare a trovare spazio e contenuti nell’agenda di imprese e professionisti del nostro territorio – sottolinea Antonio Carboni, presidente dell’Anc Napoli Nord -, che diversamente potrebbero rischiare di vedersi erodere fette di mercato sempre più importanti da parte di chi sta utilizzando proprio la sostenibilità come leva di crescita aziendale.

Sono tanti gli incentivi messi in campo dall’Unione Europea e dal sistema bancario per assistere ed accompagnare le imprese ad avviare percorsi virtuosi. Di questi temi parleranno gli esperti del settore che abbiamo invitato a fornire alla qualificata platea dei commercialisti nozioni e strumenti in materia di sostenibilità e di certificazione SRG88088-20”.

All’iniziativa, moderata dalla commercialista Rosita Cardillo, parteciperanno Emmanuela Saggese (presidente della Commissione ESG, Blockchain e Criptovalute dell’Odcec di Napoli), Eugenio Alaio (Banca di Credito Popolare), Giuseppe Consoli (commercialista di Milano), Massimiliano Corsano (Comandante del reparto operativo Carabinieri Tutela ambientale), Mauro Pallini (Scuola Etica Leonardo) e Vincenzo Andolfo (SI Cert Italy).

