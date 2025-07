Imprese, nuove norme spingono verso accessibilità e sicurezza

Sfida significativa ma anche opportunità

Roma, 25 lug. (askanews) – Le nuove normative che obbligano le imprese a investire sull’accessibilità e l’inclusività digitale rappresentano una sfida significativa, ma anche un’opportunità per migliorare la sicurezza informatica. Gli attacchi informatici sono in aumento, con 3.541 attacchi registrati a livello mondiale nel 2024, un incremento del 27% rispetto all’anno precedente, l’attenzione alla cybersicurezza diventa imprescindibile. Emanuele Signoroni, esperto del settore, sottolinea che “le imprese devono comprendere che l’accessibilità non può prescindere dalla sicurezza”. L’Italia, che subisce il 10% degli attacchi informatici globali pur rappresentando solo l’1,8% del PIL mondiale, è particolarmente vulnerabile. Però, il mercato della cybersecurity nel paese è in crescita, con un aumento del 15% nel 2024, raggiungendo un valore di 2,48 miliardi di euro. “Questo dimostra che le aziende stanno iniziando a prendere sul serio la sicurezza informatica”, afferma Signoroni. Le nuove norme non solo spingono le imprese a migliorare l’accessibilità digitale, ma anche a rafforzare le loro difese contro i cyber attacchi. “L’inclusività digitale deve andare di pari passo con la protezione dei dati”, continua Signoroni, evidenziando come la sicurezza della rete sia destinata ad aumentare del 13,1% nel 2025, raggiungendo un valore di 24,8 miliardi di euro. L’introduzione dei “MALLA” rappresenta un ulteriore passo avanti dei malintenzionati nell’ambito della sicurezza informatica. “Questi modelli offrono un framework per lo sviluppo di malware con l’uso dell’intelligenza artificiale”. spiega Signoroni. Con l’aumento della domanda di soluzioni di sicurezza e accessibilità, si prevede una crescita delle opportunità lavorative nel settore. “Le aziende avranno bisogno di esperti in cybersecurity e accessibilità digitale, creando nuove possibilità di impiego”, conclude Signoroni. In sintesi, le nuove norme rappresentano una sfida, ma anche un’opportunità per le imprese di migliorare la loro sicurezza e accessibilità digitale, contribuendo a un futuro più sicuro e inclusivo per tutti.