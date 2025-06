imprese,-ricerca-e-giovani:-innovation-village-hub-dell’innovazione-italiana

A Napoli si è svolta la decima edizione di Innovation Village, la piattaforma che mette in rete imprese, startup, enti di ricerca e istituzioni per discutere di tecnologie, sostenibilità e sviluppo. Ospitata a Napoli in Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, la manifestazione ha confermato il suo ruolo centrale nell’ecosistema dell’innovazione, ospitando per due giorni circa tremila partecipanti.

Tra le novità più rilevanti, la presenza di sistemi innovativi provenienti dalle regioni italiane: Calabria, Puglia, Emilia-Romagna e Piemonte, impegnati con la Regione Campania in un confronto sul trasferimento tecnologico insieme a MUR, MIMIT, Enea, Fondazione COTEC, Compagnia di San Paolo, Netval. Al network anche le grandi imprese: Almaviva, Bayer, Bosch, Eni, Ferrovie dello Stato, Leonardo, Optima Italia, Poste Italiane.

Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, ha sottolineato il valore crescente dell’iniziativa, che quest’anno ha visto la partecipazione complessiva di 120 aziende e quasi 300 relatori, affrontando temi strategici come intelligenza artificiale, sanità, biorobotica ed economia circolare. Di particolare rilevanza l’introduzione dei Research Speed Date, incontri mirati tra laboratori di ricerca e imprese sulle priorità europee. “Entusiasmo ha suscitato la partecipazione di 120 studenti all’hackathon dedicato alla biodiversità”, ha evidenziato Capodanno. “È stata inoltre lanciata la call per l’Innovation Village Award 2025, iniziativa che punta a premiare progetti ad alto impatto per l’innovazione sostenibile”.

Massimo Bracale, direttore Sviluppo & Innovazione di Knowledge for Business, società che organizza la manifestazione, ha evidenziato “l’alto livello delle presenze qualificate tra imprese e centri di ricerca e dei contenuti: circa 50 eventi in due giorni, con focus che spaziavano dall’Intelligenza Artificiale all’automazione industriale, fino alla Space Economy”. Tra i progetti presentati, i primi prototipi in nanocellulosa batterica del laboratorio Biologic, la mano bionica sviluppata con Inail e Università Federico II, e il pacciamante naturale spray della startup New Color Flower.

Presente anche Luigi Nicolais, rappresentante italiano per l’European Innovation Council, che ha ribadito l’importanza di “accelerare il trasferimento di conoscenza per rendere le imprese – non solo le grandi, ma anche quelle intermedie – più competitive a livello globale”.

Valeria Fascione, assessore alla Ricerca e Innovazione della Regione Campania, ha portato l’attenzione sulle opportunità della Space Economy: “Il focus è dedicato alle misure regionali per il sostegno alle startup del settore: mi fa piacere sottolineare il ruolo strategico dell’ecosistema campano nell’utilizzo dei dati satellitari e nello sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche”. All’evento, presente anche SI Impresa – Azienda Speciale Camera di commercio di Napoli per la valorizzazione dei servizi alle imprese messi a disposizione dalla rete europea Enterprise Europe Network.

Per Giorgio Budillon, prorettore dell’Università Parthenope, che ha ospitato l’evento per la terza volta “Innovation Village rappresenta un punto di incontro tra competenze, innovazione, giovani e mondo del lavoro. Una formula vincente che fa bene al futuro del nostro territorio”.