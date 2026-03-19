giovedì, 19 Marzo , 26

Europa League, oggi Roma-Bologna – La diretta

(Adnkronos) - La Roma torna in campo in...

Frana sul massiccio del Monte Bianco, morto alpinista italiano

(Adnkronos) - Un alpinista italiano è morto e...

Imprese, Ventura (A2a): “Con stakeholder engagement dialogo con attori coinvolti”

(Adnkronos) - "Lo stakeholder engagement significa avere relazioni...

Milano-Cortina, lo studio: Giochi hanno riportato al centro lo sport femminile

(Adnkronos) - Come sono state raccontate le Olimpiadi...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOImprese, Tasca (A2a): "Tre dimensioni per integrare cultura aziendale e just transition"
imprese,-tasca-(a2a):-“tre-dimensioni-per-integrare-cultura-aziendale-e-just-transition”
Imprese, Tasca (A2a): “Tre dimensioni per integrare cultura aziendale e just transition”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Imprese, Tasca (A2a): “Tre dimensioni per integrare cultura aziendale e just transition”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “L’integrazione tra la cultura aziendale e strategica di A2a e la Just transition è avvenuta incrociando tre dimensioni, quella organizzativa, quella economico – finanziaria e quella culturale, in questo modo siamo riusciti a considerare la Just transition come un passaggio del nostro piano industriale nella valutazione dei nostri investimenti”. Lo ha detto ⁠Roberto Tasca, Presidente di A2a, intervenendo oggi a Roma a ‘Stakeholder engagement. Misurare l’impatto per creare valore’, l’evento del Gruppo – realizzato in collaborazione con Assonime e con il contributo di partner strategici quali The European House Ambrosetti e Sda Bocconi School of Management di Milano – dove è stato presentato l’Engagement Value Index report. 

Poi entra nel dettaglio: “In merito alla dimensione organizzativa, e successivamente a quella economico – finanziaria, ci siamo dotati di una funzione interna che si occupasse strettamente di declinare per noi questi temi con una visione e una rilevanza internazionale. Lo abbiamo fatto trasformando le nostre analisi degli investimenti in processi che tengono conto di questi elementi. Just transition vuol dire, fondamentalmente, occuparsi del futuro del nostro pianeta, delle nostre comunità e dei nostri territori, quindi abbiamo poi cercato di sintetizzare nel nostro piano, che è un piano decennale, quelle che sono le indicazioni”. 

“Quanto alla terza dimensione – prosegue ancora Tasca – è la dimensione culturale. Abbiamo operato a livello aziendale affinché questi temi fossero compresi, conosciuti e approfonditi e soprattutto affinchè si superasse quel grado di diffidenza che un po’ li governa; ovvero: anche oggi, a seguito di quelli che sono i cambiamenti politici europei e internazionali e quelli che sono anche i fattori critici geopolitici del momento, vediamo come in realtà ci sia una resistenza psicologica, anche ad affrontare queste tematiche, legata soprattutto al fatto che si ritengono molto lontane da noi, ecco perché, anche con un passaggio culturale importante, abbiamo lavorato su questo” conclude. 

Previous article
Imprese, Ventura (A2a): “Con stakeholder engagement dialogo con attori coinvolti”
Next article
Frana sul massiccio del Monte Bianco, morto alpinista italiano

POST RECENTI

Uncategorized

Europa League, oggi Roma-Bologna – La diretta

(Adnkronos) - La Roma torna in campo in Europa League e affronta il Bologna allo stadio Olimpico oggi, giovedì 19 marzo, nel ritorno degli...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Frana sul massiccio del Monte Bianco, morto alpinista italiano

(Adnkronos) - Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito a causa di una frana nel massiccio del Monte Bianco,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Imprese, Ventura (A2a): “Con stakeholder engagement dialogo con attori coinvolti”

(Adnkronos) - "Lo stakeholder engagement significa avere relazioni continuative con tutti i territori e i diversi pubblici con cui un'azienda ha a che fare:...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milano-Cortina, lo studio: Giochi hanno riportato al centro lo sport femminile

(Adnkronos) - Come sono state raccontate le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali Milano Cortina dai media televisivi italiani? Quali immagini, linguaggi e protagonisti emergono...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.