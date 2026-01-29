giovedì, 29 Gennaio , 26

Ue–India, Terzi e Shenoy: ‘Su sicurezza e difesa nasce una nuova alleanza strategica’

(Adnkronos) - La firma del Partenariato UE-India per...

Ue, perché difesa vuol dire libertà: l’eredità di De Gasperi

(Adnkronos) - “Non si tratta soltanto di impedire...

Lady Gaga contro l’Ice: “Vedere americani presi di mira senza pietà mi spezza il cuore”

(Adnkronos) - Lady Gaga prende posizione contro l'Ice...

Referendum giustizia, Calenda e il post del Pd: “Siete impazziti?”

(Adnkronos) - "Ma vi siete impazziti completamente Pd?"....
imprese,-visconti-(camcom-sassari):-“con-‘camera-del-futuro’-sito-per-smaltire-burocrazia”
Imprese, Visconti (CamCom Sassari): “Con ‘Camera del Futuro’ sito per smaltire burocrazia”

Imprese, Visconti (CamCom Sassari): “Con ‘Camera del Futuro’ sito per smaltire burocrazia”

DALL'ITALIA E DAL MONDOImprese, Visconti (CamCom Sassari): "Con ‘Camera del Futuro’ sito per smaltire burocrazia"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Un sito moderno, con dietro l’assistenza dei nostri funzionari e dirigenti, può essere un valore aggiunto per ottimizzare il lavoro delle imprese”. Stefano Visconti presidente della Camera di Commercio di Sassari, commenta così il lancio del progetto ‘Camera del Futuro’, il portale web che offre nuovi servizi alle imprese del Nord Sardegna, presentato oggi. 

“Le linee essenziali – aggiunge – sono un rinnovamento pressoché integrale del sito camerale, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, affinché le imprese che hanno necessità di sviluppare un percorso burocratico, a corredo di un percorso amministrativo, lo possano fare agevolmente”, aggiunge. 

Uno strumento importante perché, come rileva Visconti: “Noi abbiamo l’obbligo, come ente camerale, di accorciare e facilitare i percorsi attraverso una diminuzione delle tempistiche necessarie per assolvere una determinata pratica”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.