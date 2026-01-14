mercoledì, 14 Gennaio , 26

Milano Cortina, Malagò: “Salvini e Abodi sul caso tedofori? Ognuno ha le sue competenze. Caro biglietti sempre esistito”

(Adnkronos) - “La polemica dei tedofori? Noi italiani...

Napoli-Parma, annullato il gol di McTominay: cos’è successo al Maradona

(Adnkronos) - Gol annullato al Napoli nel primo...

Scuola: Eurosofia, incontro su riforma diritto studio alunni con disabilità

(Adnkronos) - Esperti delle scuole, dell'accademia, dell'associazionismo e...

Lollobrigida: “Capaci di imporre nostra qualità su mercati internazionali”

(Adnkronos) - "Il sistema dell'agroindustria e dell'agroalimentare sta...
“impressionismo-e-oltre”,-boom-visitatori-alla-mostra-all’ara-pacis
“Impressionismo e oltre”, boom visitatori alla mostra all’Ara Pacis

“Impressionismo e oltre”, boom visitatori alla mostra all’Ara Pacis

Attualità"Impressionismo e oltre", boom visitatori alla mostra all’Ara Pacis
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 14 gen. (askanews) – A quaranta giorni dall’apertura, la mostra IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, in corso al Museo dell’Ara Pacis fino al 3 maggio 2026, registra un risultato straordinario: 50.000 visitatori in 40 giorni, con una media di 1.250 presenze al giorno e una proiezione di 180.000 visitatori a fine mostra.

Un dato che conferma l’attrattività dell’offerta espositiva romana e il forte interesse del pubblico per un progetto che porta in Italia una selezione rara: 52 capolavori del Detroit Institute of Arts, con opere di Degas, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Matisse, Picasso e una significativa sezione dedicata alle avanguardie europee, fino all’area tedesca con autori come Kandinsky e Beckmann.

La mostra, curata da Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, coprodotta e organizzata da Sovrintendenza Capitolina e MondoMostre, con il supporto di Zètema Progetto Cultura.

Un percorso tra Ottocento e Novecento: dalla modernità alla rivoluzione delle avanguardie Il progetto espositivo accompagna i visitatori lungo un arco temporale che va dalla metà dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento, raccontando la nascita di un nuovo sguardo sul reale e la progressiva emancipazione del colore e della forma, fino alle sperimentazioni che definiscono la modernità.

Accessibilità e servizi al pubblico In linea con l’impegno per una fruizione sempre più inclusiva, la mostra propone strumenti e attività dedicati (tra cui contenuti e percorsi accessibili).

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.