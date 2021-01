Improta su Osimhen: “Non può permettersi certe cose, non è stato nemmeno furbo. Va multato”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Gianni Improta ha commentato la positività di Victor Osimhen al coronavirus e l’atto di negligenza che avrebbe generato il contagio, vale a dire la festa di compleanno dell’attaccante.

Di seguito le sue parole:

Osimhen è un professionista e non può permettersi certe cose nonostante la giovane età. Non è stato nemmeno furbo a nascondere tutto, ci vuole più astuzia in certe cose. Un dirigente deve assolutamente fargli capire come cambiare atteggiamento e multarlo in maniera adeguata. Non è un comportamento da far passare in secondo piano.