ImprovviseRai di Ale e Franz torna su Rai2: anticipazioni e novità

Ale e Franz tornano su Rai2 con “ImprovviseRai“, il programma andato in onda la scorsa estate e poi improvvisamente cancellato dai palinsesti della seconda rete di Viale Mazzini. Ecco la data di inizio e tutte le anticipazioni.

ImprovviseRai di Ale e Franz: quando inizia

Da mercoledì 8 gennaio 2020 in seconda serata su Rai2 riparte “ImprovviseRai”, il programma di Ale e Franz sospeso lo scorso luglio 2019. Dopo la prima puntata andata in onda il 18 luglio, lo show dei due comici è stato improvvisamente cancellato dal palinsesto per via dei dati di ascolto assolutamente sotto le aspettative. Dati che hanno costretto la direzione di Rai2 dell’ex direttore Carlo Freccero a cancellare il programma.

Con l’arrivo del 2020 però Rai2 ha deciso di riproporre lo show dei due comici; per la precisione è stato Fabrizio Salini, AD Rai, a riportare in video il programma che riprenderà in seconda serata dall’8 gennaio 2020 con due ospiti d’eccezione: Giancarlo Magalli e Ricky Tognazzi.

ImprovviseRai 2020 su Rai2: le novità

Per il ritorno in tv di “ImprovviseRai”, Ale e Franz hanno in serbo tantissime sorprese per i telespettatori. Oltre alla presenza di Giancarlo Magalli e Ricky Tognazzi, ospiti della prima puntata anche la cantante Nina Zilli e Adriano Panatta nel ruolo di suggeritore.

Liberamente ispirato celebre format tedesco “Schiller Strasse”, il programma di Ale e Franz si presenta come uno show in grado di mixare teatro, spettacolo e sitcom. Il nome del programma esprime il concetto dello show: tutti i personaggi ospiti saranno chiamati ad improvvisare una storia di cui conoscono solo il prologo.

La trama, invece, sarà interamente affidata ad un suggeritore, mentre il personaggio tramite un auricolare potrà ascoltare dei suggerimenti che però saranno noti anche ai telespettatori. Agli attori toccherà cercare di capire i suggerimenti del suggeritore. Questo meccanismo va a creare così una serie di scambi di battute e gag con l’obiettivo di far divertire il pubblico in studio e da casa.

L’appuntamento con “ImprovviseRai” è dall’8 gennaio 2020 in seconda serata su Rai2.

continua a leggere sul sito di riferimento