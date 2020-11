AGI – In 17 regioni superata la soglia critica per le terapie intensive, ossia il limite del 30% di posti letto occupati da malati Covid (la media italiana è del 42%).È quanto rileva il monitoraggio dell’Agenas, aggiornato a ieri sera, in base una rielaborazione dei dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute.

Le regioni oltre la soglia sono:

Campania (34%),

Emilia Romagna (35%),

Lazio (32%), Liguria (53%),

Lombardia (64%),

Marche (45%),

Provincia di Bolzano (57%),

Provincia di Trento (39%),

Piemonte (61%),

In 17 regioni è stata superata la soglia creitica nelle terapie intensive

