in-4-anni-export-agroalimentare-emilia-romagna-verso-usa-+48%

La Regione al Summer Fancy Food Show con Bonaccini e Mammi

Roma, 24 giu. (askanews) – In quattro anni le esportazioni agroalimentare della Regione Emilia Romagna verso gli Stati Uniti sono cresciute del 48%. I dati sono stati resi noti dalla Regione che, per il terzo anno consecutivo, partecipa con un proprio stand al Summer Fancy Food Show di New York, la più importante manifestazione dedicata alle specialità alimentari del Nord America, giunta alla 68esima edizione, in corso di svolgimento fino al 25 giugno presso lo Javits Center a Manhattan.

A guidare la missione istituzionale il presidente Stefano Bonaccini, accompagnato dall’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi. La delegazione è composta da oltre 30 operatori del settore, fra cui 8 consorzi di tutela e diverse imprese agroalimentari regionali. E proprio Bonaccini e Mammi hanno inaugurato ieri lo stand della Regione Emilia-Romagna, che vanta 44 prodotti Dop e Igp. Tra gli obiettivi: valorizzare le produzioni a qualità regolamentata, potenziare il brand Emilia-Romagna e intraprendere azioni di comunicazione e promozione per favorire l’export.

Per quanto riguarda i soli Stati Uniti anche nel 2023 l’export agroalimentare è cresciuto, con un valore superiore agli 815 milioni di euro, l’1,87% in più rispetto al 2022 e il 48,4% in più rispetto al 2019, quando il valore totale delle esportazioni agroalimentari verso gli USA era pari a 549 milioni di euro.