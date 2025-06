in-5000-a-napoli-per-il-“rock-show”-di-gianni-fiorellino

Grande successo all’Arena Flegrea sold out per il live del musicista napoletano

In cinquemila all’Arena Flegrea di Napoli per il “Rock Show” di Gianni Fiorellino. Grande successo ed ennesimo sold out per il musicista napoletano che per questa singolare serata ha reinterpretato in chiave rock i suoi brani di maggior successo (circa 30 le canzoni in scaletta) scelti tra i più significativi della sua ultraventennale carriera.

Sequenze musicali di grande impatto e potenza sonora, dovute anche ad una band – formata per l’occasione – che ha portato sul palco il batterista statunitense Mike Terrana, icona della musica rock e metal internazionale, guest star di una formazione composta dal rocker Valentino Francavilla (chitarra solista) con Pasquale De Angelis (al basso), Davide Carusone (alla chitarra) e Mariano Barba (alla batteria).

Un inizio folgorante, con la versione rock/metal del brano “Stu cumpagno mio” scelta per l’apertura del concerto che ha suscitato l’entusiasmo del pubblico sin dalle prime note.

Entusiasmo proseguito in crescendo con l’esecuzione dei successivi brani, da “Tu si a fine do munno”, a “Che sì”, “Eterno ammore”, passando per “Ricomincerei” (la canzone che rese celebre Gianni Fiorellino al Festival di Sanremo) fino alle recenti hit “Simmo una cosa sola” e “Nu pianeta ‘a parte” contenute nell’ultimo disco “Vai” uscito a fine marzo per la Zeus Record.

Le note di ‘Napule è’ di Pino Daniele cantate in coro con il pubblico per celebrare i 2500 anni della sua città e la commozione sul brano “A mamma è sempe a mamma”, interrotto a respingere le lacrime, sono le uniche digressioni che si concede Gianni Fiorellino.

Nell’iconica struttura della Mostra d’Oltremare di Napoli, il “live rock” di Gianni Fiorellino, organizzato dalla Leone Produzioni di Melania D’Agostino con il patrocinio di Napoli2500, ha tenuto banco per circa tre ore, tra gli applausi e le standing ovation del pubblico che in più momenti ha sottolineato così il grande apprezzamento per gli esiti di questo inconsueto progetto musicale del cantautore napoletano.

Un concerto in cui Gianni Fiorellino, classe 1982, ha voluto lasciare la sua ‘confort zone’ pop-melodica per concedersi una deviazione verso un genere frequentato, seppur trasversalmente, sin da piccolo e che ha lasciato tracce, più o meno evidenti, in tanti brani della sua vasta produzione discografica che oggi conta ben 18 LP.

Un concerto dedicato all’amore, sentimento che per il musicista è “il vero motore di ogni cosa”, e che ha ispirato anche le pagine del suo primo libro, il romanzo intitolato “Solo se c’è amore” in uscita nelle librerie per i tipi di Armando De Nigris Editore che sarà presentato il 25 giugno alla Feltrinelli di Napoli e il 1° luglio ai ‘Martedì Letterari’ di Sanremo.