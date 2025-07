In Afghanistan i talebani annunciano: “Amnistia per chi cercò asilo nel Regno Unito”

ROMA – Il governo afghano dei Talebani assicura “amnistia” e “nessuna rappresaglia” contro gli oltre 30mila rifugiati afghani, parte di un programma di ricollocamento segreto, che il governo britannico ha gestito a partire dall’agosto 2021 per trasferire richiedenti asilo nel Regno Unito. La vicenda è stata rivelata ai media in settimana, dopo che l’Alta Corte di Londra ha tolto il segreto su un progetto che, in realtà, era stato erroneamente divulgato per errore nel 2022. Tutto ha inizio il 15 agosto del 2021, quando i combattenti talebani, forti dell’uscita dei contingenti Nato dal Paese, tornano a insediarsi al palazzo governativo di Kabul, gettando nel panico tutti quei cittadini che avevano ricoperto ruoli istituzionali o amministrativi nell’esecutivo precedente, ma anche impiegati, interpreti, autisti che avevano prestato servizio per i contingenti militari, le società o le organizzazioni non governative internazionali. Anche giornalisti e accademici temono persecuzioni: molte le denunce di aggressioni, sparizioni e persino uccisioni, e subito si moltiplicano le richieste di asilo politico all’estero.

I servizi segreti del Regno Unito aprono un canale segreto per portarne via, come si scoprirà dopo, 19mila individui, che con le famiglie portano il totale a 33mila. Poi, nel 2022, un funzionario del programma condivide per errore il database contenente non solo nomi e indirizzi ma anche dettagli personali. Il governo, per mettere in sicurezza le persone, ottiene dal tribunale un’ingiunzione che vieta la diffusione dei dati e crea l’Afghanistan Response Route (Arr), un percorso per portare in sicurezza nel Regno Unito gli afghani compresi nel database, segreto e separato dal programma di Politica di assistenza e ricollocamento afghano (Arap). La Bbc chiarisce che non è chiaro quante di queste si trovino ancora in Afghanistan, ma che secondo il tribunale, 80mila erano a rischio. Circa 36mila in totale gli afghani che Londra ha accolto dal 2021. In questi giorni, tuttavia, l’Alta corte ha annullato l’ingiunzione, diffondendo il timore che ora queste persone siano a rischio arresti. Ma come riferisce la stampa afghana, il governo di Kabul ha smentito queste accuse e divulgato un “decreto di amnistia”: come ha dichiarato il vice portavoce del governo, Hamidullah Fitrat, l’amnistia “garantisce la sicurezza di tutti e che nessuno è perseguito per le proprie azioni o ruoli passati”. Ma per i profughi afghani i problemi non terminano qui: da marzo l’Iran ha annullato la possibilità di rinnovare il visto per tutti i cittadini afghani presenti nel Paese e a migliaia stanno tornando verso l’Afghanistan, oppure vengono deportati, una politica che già da tempo stava applicando anche il Pakistan. Sui media afghani, le famiglie riferiscono di “vivere nella paura dell’incertezza” di non riuscire a trovare una sistemazione, il lavoro, servizi medici o la scuola per i figli, in un Paese duramente colpito da crisi economica e povertà. Oggi, infine, l”Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Volker Turk ha chiesto “la fine immediata del rimpatrio forzato di tutti i rifugiati e richiedenti asilo afghani”, dopo il rimpatrio di 81 cittadini da parte della Germania, poiché colpiti da condanne.

