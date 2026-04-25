in-alabama-le-tagliatelle-italiane-diventano-un-rito-di-benessere

Finizza star a Fairhope dove è di casa anche Arianna Fontana

Fairhope (Alabama, Usa), 25 apr. (askanews) – “Gli americani, come noi, hanno bisogno, e penso che sia un momento storico questo importantissimo, hanno bisogno di un’umanità che altrimenti abbiamo perduto. Fare la pasta non è solo il prodotto finito, ma tu verrai in un attimo dalla forchetta, il rumore della forchetta sul tavolo, la manovella della pasta, della macchinetta, le spalle che si rilassano, gli occhi. A tavola non si invecchia, il momento viene fermato, per cui c’è è un modo per non pensare ai problemi di ieri, di oggi, di domani. Crea tanto benessere proprio fisico che qualcuno ha scritto, It is so good to make pasta that we are not ready to let it go”.’È così bello fare la pasta che non siamo pronti a lasciar perdere’. Potrebbe diventare uno slogan, un motto. A tavola tutto si risolve: cucinare è un atto d’amore e se lo si fa insieme, tutto acquista un senso. Ad accoglierci nel suo laboratorio è Marilena Finizza in Rutland, italiana al 100%, sposata con un cittadino americano, trasferitasi in Alabama, nella capitale dello stato, Montgomery, e poi a Fairhope, sulla baia di Mobile, nota per il suo centro artistico, le strade fiorite e i tramonti mozzafiato.”È tradizione. All’inizio avevo un posto piccolissimo, erano appena 65 metri quadrati, perché non sapevo come sarebbe stata presa questa idea. I miei genitori erano sconvolti: per loro da italiani, lasciare un posto fisso, come manager da 18 anni, per insegnare la cucina italiana era inconcepibile. E invece sta già accadendo. Piace, perché c’è bisogno di nuove esperienze. Poi a chi è che non piace l’Italia? Per me è un circolo che si chiude, specialmente adesso che ho due ragazze all’università per cui sono diventata ‘empty nester’ (il termine si riferisce a un genitore i cui figli sono cresciuti e se ne sono andati di casa, il che spesso porta alla cosiddetta “sindrome del nido vuoto”, ndr) e non mi è piaciuta assolutamente quella solitudine. Mi ha fatto riflettere: perché sono arrivata qua in Alabama? Deve esserci un motivo! Non voglio pensare che ci sia solo capitata”, dice.Marilena non è l’unica italiana giunta a Fairhope e sposata con un americano. Nel suo laboratorio svetta la foto con autografo della campionessa olimpica Arianna Fontana, che pare abbia la suocera in zona. Finizza con il suo “Mari” condivide e diffonde i valori della buona tavola, perché non solo fa bene la dieta mediterranea: saper fare le tagliatelle è una marcia in più. Ai suoi studenti spiega anche come il movimento delle spalle per impastare rilassi tutto il corpo e sia un anti stress meglio di una Spa. E a noi confida l’orgoglio di essere italiana perché davvero “dà senso” alla sua vita, oltre al fatto che comunque “25 anni fa” è arrivata in Alabama e ora la “fermano per strada”: imsomma “Mari” è ormai un “personaggio in una comunità piccola ma molto aperta”, a cui piacciono le novità. E ovviamente le tagliatelle.