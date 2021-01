In Alto Adige da oggi studenti delle superiori in classe

AGI – Dopo circa due mesi dalle ultime lezioni in presenza, in Alto Adige da questa mattina la campanella torna a suonare nelle scuole superiori. Il ritorno in classe degli studenti – 8.149 riferiti ai tre gruppi linguistici (italiano, tedesco e ladino) – è previsto da un minino del 50% fino ad un massimo del 75%.

Potenziate sia a Bolzano città che in tutte le altre località le corse giornaliere degli autobus che saranno complessivamente circa 380 (180 i bus aggiuntivi). Al fine di evitare assembramenti nelle zone ad alta densità scolastica sono previsti ingressi scaglionati tra le ore 7,40 e le 8,40.

