in-anteprima-il-video-“a-mio-agio-con-te”,-nuovo-singolo-di-gemini

Sulla serenità che si prova quando ci si sente davvero “a casa”

Milano, 29 gen. (askanews) – In anteprima il video “A mio agio con te” (FDAM), il nuovo singolo di Gemini, estratto dal disco “Universi”, già disponibile dal 21 novembre su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico.Il brano “A mio agio con te” racconta la leggerezza e la serenità che si provano quando ci si sente davvero “a casa” accanto a qualcuno: un’emozione di pace che nasce dalla semplice presenza dell’altro e dalla possibilità di essere se stessi, senza maschere né paure. La canzone non segue la retorica romantica dei grandi drammi sentimentali, ma descrive invece l’amore come una connessione autentica e quotidiana: è fatto di gesti sinceri, silenzi compresi, respiri condivisi e piccole vittorie personali. È l’amore che non chiede spettacolo, ma che si costruisce nella fiducia e nel rispetto reciproco.La scelta di un tono morbido e una scrittura gentile rende il pezzo un vero e proprio inno alla semplicità e all’autenticità dell’amore quotidiano.”A mio agio con te” è una canzone a cui sono legato in modo speciale. È nata con un destino preciso: Sanremo. Quando Giordano Spagnol ci ha fatto ascoltare il primo provino, io e il mio produttore Gerolamo Sacco ci siamo guardati negli occhi e abbiamo avuto la stessa identica sensazione: questa è una canzone da Festival. Aveva dentro quella magia rara, elegante e senza tempo, che non ha bisogno di urlare per farsi ascoltare , dichiara Gemini.Il videoclip di “A mio agio con te” traduce in immagini il cuore emotivo del brano, raccontando la sensazione di sentirsi finalmente nel posto giusto, accanto alla persona giusta. Un racconto visivo intimo e delicato, che descrive un amore fatto di presenza, ascolto e sintonia, lontano da eccessi e dichiarazioni plateali, dove non serve dimostrare nulla: basta esserci, e tutto trova il suo equilibrio. Girato nella cornice elegante e senza tempo del Teatro Comunale di Fiuggi, il video si sviluppa su due piani narrativi che dialogano tra loro. In uno, Gemini e la ballerina Emanuela Micallo si trovano insieme nei palchi sopraelevati del teatro, uno spazio sospeso e quasi segreto che diventa metafora di un luogo emotivo protetto, dove l’amore può esistere lontano dal rumore del mondo. Nell’altra ambientazione, Gemini è seduto in platea e osserva Emanuela danzare sul palco. I movimenti, coreografati da Luigi Liccardo dell’Ateneo della Danza di Napoli, diventano linguaggio dell’anima: ogni gesto racconta ciò che spesso non si riesce a dire a parole. Guardandola danzare, Gemini trova una pace profonda, come se quei movimenti dessero forma ai suoi sentimenti.Con l’album “UNIVERSI”, Gemini raccoglie tutto il suo percorso: un mosaico di esperienze, collaborazioni e ricerca personale che lo confermano come una delle voci contemporanee più sincere e visionarie della nuova scena cantautorale italiana.