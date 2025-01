In anteprima il video “Acqua (profonda)” di Yume

“Canto l’evoluzione dell’anima”

Milano, 28 gen. (askanews) – In anteprima il video “Acqua (profonda)” il nuovo singolo della cantautrice Yume, pubblicato su etichetta Rumori Digitali e disponibile nei digital store.”Acqua (profonda)” – spiega Yume – è ciò che è riemerge dopo anni, che non credevi nemmeno fosse più lì, ma in realtà, c’è sempre stato. Tutti hanno le proprie acque profonde, un qualcosa di inaspettato che bussa alla porta dopo tempo e riprende a vivere con te ma, dopo essere stata via per tanto, si ripresenta sotto una nuova veste e ti intrappola nuovamente. “acqua” è lo scorrere di tutto, il lasciar andare e scivolare via quella parte, lo scioglimento di ogni cosa passata. Questa canzone ha scritto me, non sono stata io a scrivere lei. È l’anima in continua evoluzione, qualcosa che nel suo andare. non puoi fermare”.Yume (al secolo Giulia) è una cantautrice, classe ’97, con origini sarde. L’arte e la musica sono il cuore pulsante del suo universo, e proprio in questi elementi ritrova la vera espressione di sé, che trascendono ogni altra cosa, persino gli studi universitari conseguiti in psicologia. Ermetica quanto empatica, così si descrive; non cerca comprensione ma piuttosto uno sfogo per sé stessa. Di poche parole nel raccontarsi, riesce a farlo solo attraverso ciò che scrive e canta. Nei suoi testi tenta di raccontare flash che le attraversano la testa in un momento, ed emozioni che rimangono lì per forse troppo tempo, unite ad altre invece, che spariscono in un secondo, ma che con la musica riesce a fermare in modo indelebile.