Sul crescere in un contesto caratterizzato da poche opportunità

Milano, 9 lug. (askanews) – In anteprima il video “Agente!” di Rosita Brucoli (SoundToBe). La canzone è una testimonianza intima e intensa di quanto possa essere complesso crescere in un contesto caratterizzato da poche opportunità, risorse limitate e prospettive incerte. Nasce da un intreccio di esperienze personali e osservazioni raccolte nella vita degli altri: storie vere, frammenti di realtà che hanno segnato Rosita profondamente e che hanno contribuito a definire il suo sguardo sul mondo. Attraverso questo brano, Rosita ha voluto trasformare la vulnerabilità in voce, restituendo un racconto che ha il tono della confessione, ma anche l’intenzione della provocazione.Rosita racconta: Il videoclip di Agente! è stato ideato e girato da Francesco Imperato interamente a Ruvo di Puglia (BA), il mio paese natale. Le riprese si sono svolte in alcuni luoghi della mia infanzia, insieme a persone a me care familiari e non tra scorci che per me significano casa e angoli del paese poco conosciuti, ma ricchi di carattere.