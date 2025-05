È il racconto di un amore evaporato

Milano, 30 mag. (askanews) – In anteprima il video “Bagno 150” il nuovo singolo dei Faustò. Si tratta di un progetto nato a Venezia, cresciuto a Bologna e coltivato tra le mura del quarto piano di un palazzo di periferia. Lì ha preso forma il loro brano “Bagno 150”, il cui titolo fa riferimento a uno storico lido di Rimini in cui il brano è ambientato. “Bagno 150” è il racconto di un amore evaporato. Viviamo così la malinconia dei momenti in cui si è costretti ad affrontare e accettare la fine dei rapporti umani. La colorata e vivace Rimini, rappresentata nelle cartoline affollate, lascia spazio a un luogo di cui restano solo rovine dai colori sbiaditi. Il racconto si intreccia con un caldo suono di sintetizzatori e instancabili chitarre acustiche, che accompagnano un cantato inizialmente riflessivo che si apre in modo energico sui ritornelli. Il brano alternative è impreziosito da un testo di stampo cantautorale. Influenze synth pop accompagnano l’ascolto, amplificate da un comparto ritmico vigoroso e incalzante. “Bagno 150” fuori ovunque il 16 maggio a mezzanotte: mettetelo in loop, chiudete gli occhi e fate finta che il presente non sia mai arrivato. O forse, accettate che sia finita per davvero.Dopo il live del 17 aprile a Bologna presso il “Binario 69”, i Faustò annunciano la loro prima data a Milano, che si svolgerà sabato 17 maggio 2025 presso il “Gipsy Milano” in via Carlo Valvassori Peroni, 56.