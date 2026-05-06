in-anteprima-il-video-“burning-hopes”-del-pianista-matthew-lee

Un Medley che unisce Elvis Presley e i Panic! At The Disco

Milano, 6 mag. (askanews) – In anteprima il video ufficiale del brano “Burning Hopes” di Matthew Lee, pianista e perfomer italiano tra i più acclamati a livello internazionale, torna sulle scene discografiche con questi brano che è un medley tra “Burning Love” di Elvis Presley e “High Hopes” dei Panic! At The Disco.”Burning Hopes” è stato prodotto, arrangiato e mixato da Bruno Riva, al secolo Bruno Carlo Oggioni, all’ Art&Music Recording Studios e sarà disponibile in free download sul canale SoundCloud di Art&Music Recording.Da una parte l’energia del rock’n’roll di “Burning Love” e dall’altra la carica moderna e ottimista della hit mondiale “High Hopes” dei Panic! At The Disco, fusi assieme in un freschissimo arrangiamento country rock che definisce la nuova direzione artistica e discografica di Matt nel panorama country moderno.Il risultato è un brano coinvolgente che mantiene l’anima ribelle di Elvis proiettandola in una dimensione moderna dove una strumentale tradizionale viene mixata con sonorità contemporanee.Il video, prodotto da Imsocial, con la direzione di Federico Bisacco e la fotografia di Mattia Poppa, è disponibile da domani ed esplora un’estetica visiva coerente con l’identità del progetto, trasformando il suono in esperienza visiva.”Volevo creare qualcosa che unisse le mie origini a quello che vedo oggi nel mio futuro artistico – racconta Matthew Lee – un suono nuovo che attinge dal country moderno, quello che riempie gli stadi in America. Con il mio producer Bruno Riva e i miei musicisti ci siamo chiusi in studio e abbiamo iniziato a ragionare, così ci è venuta in mente l’idea di unire due brani e creare qualcosa di nuovo”.Al via da maggio il nuovo spettacolo di Matthew “From 20’s to 20’s – the piano odissey – One Hundred years in one night”. il concept show che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio attraverso un secolo di musica, energia e spettacolo. Il pianista unisce classici intramontabili e grandi successi contemporanei in un’esperienza teatrale e musicale.Queste le prima date annunciate:30 maggio – Swing & Beer, Buscemi (Siracusa)8 giugno – Piazza Umberto I, Grottazzolina (Fermo)30 luglio – Locarno Film Festival / La Rotonda – by la Mobiliare, Locarno (Svizzera)12 agosto – Piano Lab 2026, Martina Franca (Taranto)