in-anteprima-il-video-“chesta-sera”-nuovo-brano-di-mr-perrino

Il trapper napoletano residente in UK parla di amore

Milano, 8 giu. (askanews) – In anteprima il video “Chesta Sera”, la nuova uscita di Mr Perrino, trapper napoletano residente in UK.Il brano si sviluppa su di una storia d’amore molto intensa, fatta di aspettative, delusioni e sentimenti forti, una dedica non solo alla persona amata, ma alla storia stessa.Questo però non è il solo topic centrale: nelle parole dell’artista emerge, infatti, anche un fortissimo desiderio di arrivare e di rivalsa, tipico degli artisti che iniziano dal basso e hanno poche aspettative iniziali.Un mix di emozioni fanno quindi da padrona a una canzone dal sound ritmato e melodico, in grado di esprimere contemporaneamente due aspetti caratterizzanti dell’amore: la libertà e il bello che questo sentimento porta in uno stato iniziale, con la speranza che sia lungo e duraturo.Un brano dal tema autobiografico, ma in cui molte persone possono ritrovarsi e, perchè no, dedicare alla propria partner.A rendere ancora più melodico e musicale, l’attento uso del dialetto napoletano, che riesce a dare alla traccia la giusta emozione.Una canzone completa, ma che nonostante ciò, rappresenta solo uno dei tanti profili artistici di Mr Perrino.