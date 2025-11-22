sabato, 22 Novembre , 25

In anteprima il video “Come l’Alba” singolo di Fabio Martorana

In anteprima il video “Come l’Alba” singolo di Fabio Martorana

Invita a credere nell’amore anche quando sembra lontano

Milano, 22 nov. (askanews) – In anteprima il video “Come l’Alba”, il nuovo singolo di Fabio Martorana. Un brano intenso e carico di emozione, in cui musica e parole si intrecciano per raccontare la profondità di un legame sentimentale autentico. Un amore che non teme le distanze, gli spazi né il tempo, ma che vive di speranza: la speranza dell’attimo che deve arrivare, dell’istante che colma l’assenza e del momento capace di racchiudere il vero senso dell’unione. Con questo brano intimo e vibrante, il cantautore invita a credere nell’amore anche quando sembra lontano o irraggiungibile. La vita, ogni giorno, insegna che tutto può cambiare: rimanere fiduciosi significa tenere viva la speranza. “Come l’Alba” è prodotto e arrangiato dallo stesso Fabio Martorana.Fabio Martorana nasce in Sicilia, in provincia di Caltanissetta, il 12 maggio 1981. Nel 2020 pubblica il suo primo singolo, “Anima Bianca”, che diventerà la colonna sonora del film “Oltre le nostre Vite”, scritto, diretto e interpretato da Martorana. L’opera ottiene un grande riscontro nel 2021 sulle piattaforme musicali e cinematografiche. Seguono poi diversi singoli, tra cui “Essere come Sei”, “L’Essenza Migliore”, “I nostri Battiti”, “Tu sai Essere” e “Se Fossi”. Martorana è stato inoltre scelto come attore protagonista nella campagna pubblicitaria nazionale di Iliad.Nel 2023 firma un importante progetto discografico di respiro internazionale, che prende forma con l’uscita di una serie di singoli. L’artista è reduce da una tournée che da giugno a settembre 2025 ha toccato alcune tra le più importanti piazze italiane, per poi proseguire nei teatri e nei principali programmi televisivi durante la stagione invernale.

