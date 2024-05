in-anteprima-il-video-del-nuovo-singolo-di-lisbona-“vegana”

Un viaggio giunto in fine alla consapevolezza più “distante”

Milano, 3 mag. (askanews) – In anteprima il video di “Vegana” il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista Lisbona, scritta e prodotta dallo stesso artista in collaborazione con DaveTr, ingegnere del suono e co-protagonista del percorso live.”Mi sembra giusto dirti, ora che sei vegana, non mi puoi più mordere”. Aristofane raccontava di come l’arroganza degli esseri umani li avesse condotti a scatenare l’ira degli dei e la conseguente scissione in due parti complementari destinate all’instancabile ricerca del proprio corrispettivo mancante. Divisi a metà e “riprogettati”, gli esseri umani, si ritrovarono con l’apparato riproduttivo esattamente davanti e al centro del corpo affinché gli fosse permesso di abbracciarsi una volta ricongiunti in un unico intero. L’incantesimo dell’unione veniva completato dall’intimo tentativo di fondersi nuovamente con la propria metà, stringendola a sé e avvolgendola tra le braccia.”Vegana” racconta un viaggio giunto in fine alla consapevolezza più “distante”. Il “non c’è più niente qui da abbracciarsi” cantato appena la ritmica trova pace, diventa quindi la dichiarazione più fredda, rassegnata e sconfitta a cui anche Aristofane si sarebbe concesso per raccontare la sua resa. La visione grafica e i colori sono stati messi su tela dalle mani di Juliet Ippo in collaborazione con Curve Creative Studio. Le voci liriche del crescendo finale sono di Carla Panzera.Luca Fratto, in arte Lisbona, nasce e cresce in provincia di Torino. Polistrumentista che nel tempo si rivela esperto nell’uso dell’elettronica, produttore e ingegnere di suoni ed effetti.