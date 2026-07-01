in-anteprima-il-video-di-“a90”-il-nuovo-singolo-di-nir

Il brano racconta di un amore narcisista e complicato

Milano, 1 lug. (askanews) – In anteprima il video di “A90” il singolo di NiR, cantautore che propone questo brano leggero ma profondo al tempo stesso, già in radio e disponibile in digitale (Ebim Records). Con il nuovo singolo “A90” emerge la mia voglia di continuare a vivere e a dare importanza alla musica, una vera e propria rinascita che -racconta NiR – arriva dopo un amore tossico e narcisista che aveva cancellato ogni traccia di me. Il titolo A 90 è stato scelto non a caso ma perché rappresenta il vissuto di questa storia realmente accaduta sulla A90, nome del Grande Raccordo Anulare di Roma. Il videoclip, regia di Davide Marra e Gervasio Provenzano, girato al SEVEN LUGANO – The Club, racconta l’attesa emotiva che nasce nei confronti di chi non arriva, trasformando la delusione di un amore narcisista e tossico in energia e liberazione attraverso la musica e il ballo, grazie alla leggerezza e profondità che dietro il ritmo, i synth e l’atmosfera estiva racconta una storia vera, fatta di silenzi, tradimenti emotivi e consapevolezza. NiR, all’anagrafe Gervasio Provenzano, nato il 13 febbraio 1992 a Casarano e cresciuto a Parabita nel Salento, è un cantautore italiano. Negli ultimi anni il suo sound è passato dal cantautorato melodico a un pop emozionale contaminato da elementi urban, elettronici e afrobeat; ha collaborato con produttori e autori del panorama contemporaneo e oggi lavora con Luca Sala, proseguendo nella produzione di nuovi singoli e in un progetto discografico atteso nei prossimi mesi.