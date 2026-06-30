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In anteprima il video “E’ andata così” il nuovo singolo di Simon
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In anteprima il video “E’ andata così” il nuovo singolo di Simon

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Una ballad malinconica che tocca il cuore

Milano, 30 giu. (askanews) – In anteprima il video di “E’ andata così” il nuovo singolo di Simon, una ballad malinconica che tocca il cuore di chi ha vissuto una storia d’amore estiva. La canzone esprime con delicatezza il dolore della fine di un rapporto, tra ricordi dolci e momenti irripetibili che sembrano ormai svaniti nel passato. La melodia emozionante si accompagna a testi profondi che riflettono sulla nostalgia per la “dolce primavera” e i giorni felici condivisi, ora lontani. Nonostante l’accettazione della separazione, Simon trasmette un senso di speranza, sottolineando che certi legami, anche quando finiscono, lasciano un’impronta indelebile e continueranno a vivere nel cuore. La voce calda e intima dell’artista rende ancora più autentico il messaggio di questa ballad, che parla di come il tempo possa cambiare le cose, ma non cancellare i ricordi e i sentimenti più profondi. “E’ andata così” è un invito a ricordare con affetto e a guardare avanti, consapevoli che alcune connessioni sono destinate a rimanere per sempre, nonostante tutto. Simon, cantante nato a Genova, inizia il suo percorso artistico con la partecipazione nel 2016 a The Voice of England a Londra, anno durante il quale pubblica il suo primo singolo in inglese “Hard time” entrando in top 10 e superando le 400 mila visualizzazioni su YouTube. Successivamente entra nel mercato italiano discografico con una serie di brani di successo.

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