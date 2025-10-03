In anteprima il video “È inutile parlare” nuovo singolo di Pia Tuccitto

La cantautrice e rocker ha lavorato anche nel team di Vasco Rossi

Milano, 3 ott. (askanews) – In anteprima il video “È inutile parlare” il nuovo singolo della cantautrice Pia Tuccitto, prodotto da Frank Nemola presso il Montecalvo Studio (Bo) e distribuito da Distrokid.E’ inutile parlare è la descrizione dell’amore che passa all’inizio nell’attesa della persona amata ” entrerai nella mia stanza ed io sono lì che aspetto ” e poi arriva all’intreccio di due corpi che attraverso la pelle e la bocca si scambiano quel sentimento ” userai la tua pelle per legare la mia pelle userai la tua lingua per bagnarmi un sorriso non staccarti da me ” che così grande e complesso diventa semplice e unico ” è così semplice scambiarsi l’amore scambiarsi l’odore è inutile parlare”. La scelta dell’armonica enfatizza l’emozione.Il brano è accompagnato dal videoclip, girato tra Marina Romea (Ra) e Bagno Singita Marina di Ravenna, con alcuni estratti tratti dal documentario “L’uomo di Aran”(Man of Aran) di Robert J. Flaherty, scelti dal regista Fabio Fiandrini.Pia Tuccitto, cantautrice rock, nel ’93 ha iniziato la sua carriera nel team di Vasco Rossi, con il quale ha trascorso 15 anni durante i quali hanno condiviso i palchi dei più importanti eventi live (3 edizioni dell’Heineken Jammin’ Festival, Rock R’evolution e supporter ai tour di Vasco). Tra la sua vasta produzione, alcune canzoni sono state interpretate da grandi artisti come Patty Pravo, Irene Grandi e lo stesso Vasco. Ha tre album all’attivo: “Un segreto che”, “Urlo” e “Romantica io” e svariati singoli. Negli ultimi anni, oltre alla musica, si è dedicata a diversi progetti nell’ambito dell’arte, della fotografia e del teatro, proponendo con successo lo spettacolo ioelei in collaborazione con Federica Lisi Bovolenta. I nuovi brani, Cento e 1000 lacrime, Ora puoi volare, W la Libertà Feat Augusta Melisi e Un aiuto speciale duetto con la cantautrice Rosy Velasco sono i primi di una serie che usciranno nel corso dell’anno e anticipano il nuovo doppio album di Pia Tuccitto.