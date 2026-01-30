venerdì, 30 Gennaio , 26

Milano Cortina 2026, ‘sorpresa clamorosa’ di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Lo spoiler

(Adnkronos) - “Non posso anticipare ulteriori dettagli sulla...

La volta buona, Chiara Cainelli: “Io attaccata per il mento, mi chiamavano peppa pig”

(Adnkronos) - "Mi chiamavano peppa pig". Chiara Cainelli,...

Ucbm, sicurezza in Italia e in Europa alla sfida dell’innovazione tecnologica

(Adnkronos) - Mentre l’innovazione tecnologica cambia gli scenari...

Antonella Clerici, ospite ‘speciale’ a È sempre mezzogiorno: la sorpresa in diretta

(Adnkronos) - Ospite speciale a È sempre mezzogiorno....
in-anteprima-il-video-“fabulous”-brano-di-esordio-di-meek
In anteprima il video “Fabulous” brano di esordio di Meek

In anteprima il video “Fabulous” brano di esordio di Meek

Video NewsIn anteprima il video "Fabulous" brano di esordio di Meek
Redazione-web
Di Redazione-web

Unisce il classico istinto pop a un tocco moderno e irriverente

Milano, 30 gen. (askanews) – In anteprima il video “Fabulous” brano di esordio di Meek -BMG Rights Management (UK) Limited-. Unendo il classico istinto pop a un tocco moderno e irriverente, il pezzo presenta Meek come una voce nuova, sicura e matura nel panorama musicale britannico.Testato dal vivo con il pubblico più esigente, “Fabulous” ha rapidamente dimostrato il suo impatto durante un’inaspettata prima esecuzione al Ku Bar, leggendario locale gay del quartiere Soho di Londra, dove l’intera sala si è unita al ritornello iconico “I’m so fucking fabulous”. Quel momento spontaneo e travolgente, ha consolidato sia la potenza della canzone che la capacità di Meek di entrare immediatamente in sintonia con il pubblico.Fondamentalmente, “Fabulous” è una dichiarazione audace e giocosa di fiducia in se stessi; un pop emotivamente onesto, immediato e destinato a durare nel tempo. Con meriti guadagnati e senza scorciatoie, Meek definisce chiaramente la sua identità artistica: coraggiosa, diretta e senza paura di occupare spazio.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.