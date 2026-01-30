Unisce il classico istinto pop a un tocco moderno e irriverente

Milano, 30 gen. (askanews) – In anteprima il video “Fabulous” brano di esordio di Meek -BMG Rights Management (UK) Limited-. Unendo il classico istinto pop a un tocco moderno e irriverente, il pezzo presenta Meek come una voce nuova, sicura e matura nel panorama musicale britannico.Testato dal vivo con il pubblico più esigente, “Fabulous” ha rapidamente dimostrato il suo impatto durante un’inaspettata prima esecuzione al Ku Bar, leggendario locale gay del quartiere Soho di Londra, dove l’intera sala si è unita al ritornello iconico “I’m so fucking fabulous”. Quel momento spontaneo e travolgente, ha consolidato sia la potenza della canzone che la capacità di Meek di entrare immediatamente in sintonia con il pubblico.Fondamentalmente, “Fabulous” è una dichiarazione audace e giocosa di fiducia in se stessi; un pop emotivamente onesto, immediato e destinato a durare nel tempo. Con meriti guadagnati e senza scorciatoie, Meek definisce chiaramente la sua identità artistica: coraggiosa, diretta e senza paura di occupare spazio.