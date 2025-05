Colonna sonora del lungometraggio Battito Forever su Prime Video

Milano, 9 mag. (askanews) – In anteprima il video “Forever”, il nuovo singolo dei Neida che fa da colonna sonora al lungometraggio Battito Forever, prodotto a Rimini da Mondo REC e in onda su Prime Video.”Forever” è un brano che accompagna una storia emozionante, che vede i Neida affrontare una delicata sfida e accogliere in squadra un chitarrista dal passato misterioso.Tra momenti di drama e comedy, i ragazzi saranno ancora una volta proiettati là dove solo la musica sa arrivare.Tutto ha inizio quando Sam (interpretato da Joshua Guerrini), durante una partitella di basket, accusa un malore. Ricoverato in una clinica privata, il sedicenne scopre di essere affetto da una malattia rara: per curarsi servono molti soldi e una costosa operazione all’estero.Spinti da un forte senso di amicizia e solidarietà, i Neida si attivano per aiutare il loro amico, ma, proprio quando tutto sembra volgere al meglio, un evento imprevisto rischia di compromettere il futuro stesso della band.Nel frattempo, Clotilde (Annaluna Batani), discografica esuberante e sopra le righe, è alla disperata ricerca di un nuovo chitarrista. Quando si presenta Marco (Marco Francisconi), nessuno immagina che, dietro i suoi occhi, si cela un passato turbolento, segnato dalla scomparsa della madre e da dolorose vicende familiari.Diretto da Guido Milani e Fabio Cacciola, Battito Forever – e con esso il nuovo singolo “Forever” – sarà presentato in anteprima venerdì 9 maggio 2025, nell’ambito del REC Film Festival di Rimini, al Teatro Tarkovskij. Successivamente, il film sarà distribuito su DOPE+ e disponibile su Prime VideoCommenta Sara Peci (cantante dei Neida) a proposito del brano: “Sapevo che Forever sarebbe stato speciale per me già dal primo ascolto, e così è stato anche per tutti gli altri. Penso che descriva perfettamente l’amicizia e la storia che lega tutti noi ragazzi. Non importa cosa succede, ci siamo sempre stati gli uni per gli altri e credo che sia questo a caratterizzarci, ancora prima del lavoro che svolgiamo insieme. Una cosa che ricorderò per sempre è sicuramente l’emozione di quando in studio, assieme a Marco Giorgi, ho inciso le armonie e le seconde voci della canzone. È una delle parti che preferisco e sia io che Marco sembravamo due bimbi felici! Ho avuto inoltre la fortuna di potermi rifugiare nelle riprese e registrazioni del nuovo film Battito Forever e quindi poi anche del brano, mentre stavo attraversando personalmente un periodo piuttosto complicato. Forever ha un posto speciale nel mio cuore anche per questo! Ancora una volta la musica ci salva!”Il videoclip di “Forever”, diretto da Guido Milani e Fabio Cacciola, raccoglie le immagini più suggestive e intense del film Battito Forever, di cui è colonna sonora originale. I volti dei Neida si intrecciano con alcune sequenze del lungometraggio, dando vita a un viaggio emozionante, arricchito da spettacolari riprese aeree sulla costa romagnola.