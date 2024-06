Un inno alla leggerezza come la intendeva Italo Calvino

Milano, 5 giu. (askanews) – In anteprima il video “Hawaii” il nuovo singolo degli Alan, un inno alla leggerezza, come quella intesa dallo scrittore italiano Italo Calvino che affermava “leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.In quest’ottica -spiega la band- il brano, esplorando atmosfere estive di nostalgia, racconta di amori che nascono e finiscono senza troppi drammi e della vita che scorre in attesa di altri eventi, poiché l’esperienza e le persone sono entità in continuo divenire.Scritto, composto, prodotto e registrato da Andrea Chirico, il brano, già disponibile nelle principali piattaforme digitali, è stato mixato e masterizzato da Andrea Pelatti presso il Golden Factory Studio di Carmignano (Prato). Mastering a cura di Leonardo Sgrilli (Future Leo) – Golden Factory Studio di Carmignano.Gli Alan sono: Alex Malaguti (voce) e Andrea Chirico (arrangiatore e chitarrista polistrumentista), Marco Mancin (batterista) e Giuseppe Dalano (bassista), tutti attivi nell’underground italiano da più di 20 anni.